Artvin'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı
Artvin'de heyelan, kaya düşmesi sonucu Artvin-Hopa karayolu ulaşıma kapandı.16 Aralık 2018 Pazar 15:44
Artvin'de meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Hopa karayolu ulaşıma kapandı.
Artvin-Hopa kara yolunun 25. kilometresi mevkisinde, yamaçlardan kopup devrilen kaya kütleleri, yolun kapanmasına neden oldu.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı heyelanın ardından Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Söz konusu güzergahta, araç kuyrukları oluştu.
YORUM YAZ