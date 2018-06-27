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Artvin'de feci olay! Yaralı askerler var

Artvin'de bir taş ocağında gerçekleştirilen kontrollü patlatma işlemi sırasında patlama nedeniyle taşların sekmesi sonucu 2'si asker, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:02
Artvin'de feci olay! Yaralı askerler var

Olay, Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişi ağır yaralandı. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve takviye iş makineleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 17:02
  1. Karadeniz Sahil Yolu
  2. heyelan
  3. taş ocağı

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