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Yerel Artvin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Artvin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Artvin’in Yusufeli ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:27:00 -
Artvin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hamza Ergün'ün kullandığı 53 AF 400 plakalı otomobille karşı yönden gelen Levent Keskin yönetimindeki 08 M 9057 plakalı minibüs, Artvin-Yusufeli kara yolundaki Su Kavuşumu-1 Tüneli'nde çarpıştı.

Otomobilde bulunan Hatice Ergün kaza yerinde öldü, sürücülerle minibüsteki Ali Altunsoy ve Gürkan Hakan yaralandı.

Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

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