Artvin’de çığ faciası: 1 çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyüne bağlı Aksu Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Çığın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, olayda çığ altında kalan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, zorlu kış şartları ve yoğun kar örtüsünün bulunduğu yaylaya ulaşımın güç olması nedeniyle ekiplerin bölgeye intikal çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ÜÇ ÇOBANI ÇIĞ YUTTU

Vali Turan Ergün, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "112'ye Zekeriya köyünde üzerinde yapımı devam eden tünelin orada çığ ihbarında bulunuldu. 3 çobanın çığ altında kaldığı yönünde ilk gelen bilgi. Arkadaşlarımızı oraya yönlendirdik. Biz de köye ulaşmak için yoldayız. İnşallah çığ altında kalan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Ekipler köye ulaştılar ama çok yoğun kar yağışı ve fırtına da var."

Karlar altından kalan 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.