  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Artvin'de ayı yavrusunu vurarak köpeklere boğdurmaya çalışan kişiye gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 09:44:48 -
Artvin'de ayı yavrusunu vurarak köpeklere boğdurmaya çalışan kişiye gözaltı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde av tüfeği ile vurduğu ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

İlçedeki ormanlık bir alanda tüfekle yaraladığı ayı yavrusunu köpeklere boğdurmaya çalışan ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan T.Ç'ye tepki yağdı.

Artvin Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusuna köpekleri saldırtan kişinin kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı