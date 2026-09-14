Artvin’de ATV kazası: 62 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Artvin’in Şavşat ilçesinde şarampole yuvarlanan ATV’nin sürücüsü Sedat Özkan yaşamını yitirdi. Özkan’ın cenazesi, kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dik yamaçtan çıkarıldı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Şavşat’a bağlı Ciritdüzü köyünde meydana geldi. Köy yönünde ilerleyen 62 yaşındaki Sedat Özkan’ın kullandığı ATV, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ile gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla dik yamaçtan yola çıkarılan Özkan’nın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.