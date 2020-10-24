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Aktüel Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu
Aktüel

Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:20:40 -
Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar köyünde 2 gün önce ormana giden Muhittin Sönmez (81), eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, köylülerin de katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde köyün yakınlarında Sönmez'in cesedine ulaştı.

Kayalık alandan yuvarlandığı tespit edilen Sönmez'in cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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