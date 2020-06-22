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Aktüel

Artvin’de 10 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Artvin’in Ardanuç ilçesindeki 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:38:40 -
Artvin’de 10 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Artvin’in Ardanuç ilçesindeki 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ardanuç ilçesindeki Cevizli köyünde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatan Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) S.G. ve C.E. yakalayarak gözaltına aldı.


Zanlıların 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı ve Ardanuç İlçesi Yolüstü köyünde meydana gelen enerji nakil kablosu hırsızlığı olayına karıştığını belirledi.


S.G. ile CE. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevine gönderildi.

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