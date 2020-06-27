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Aktüel

Artvin ve Rize için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:27:52 -
Artvin ve Rize için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Artvin ve Rize çevrelerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Yağışların, Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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