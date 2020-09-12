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Aktüel Artvin Valisi Doruk'tan, trafik kazasında yaralanan maden işçilerine ziyaret
Aktüel

Artvin Valisi Doruk'tan, trafik kazasında yaralanan maden işçilerine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-09-12 21:43:31 -
Artvin Valisi Doruk'tan, trafik kazasında yaralanan maden işçilerine ziyaret

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Murgul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Murgul Devlet Hastanesine gelen Doruk, hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Daha sonra yaralıları ziyaret eden Doruk, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, aynı kazada vefat eden Mehmet Kaynar'ın hastanede bekleyen yakınlarına da başsağlığı diledi.

Vali Yılmaz Doruk'a ziyareti sırasında İlçe Kaymakamı Kemal Balaban ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen eşlik etti.

İlçede akşam saatlerinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu Mehmet Kaynar vefat etmiş, yaralanan 15 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.


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