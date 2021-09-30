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Gündem Artvin Valiliğinden "kaymakam" açıklaması
Gündem

Artvin Valiliğinden "kaymakam" açıklaması

Artvin Valiliğinden kaymakamın öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren kaymakamımıza tembihat yapılmış, konuyla ilgili inceleme hemen başlatılmıştır" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:47:00 -
Artvin Valiliğinden "kaymakam" açıklaması

Artvin'de, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın okul ziyareti sırasında bir öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamı ile Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürünün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfını ziyaretleri sırasında yaşanan, üzüntü duyulan hadiseyle ilgili açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren kaymakamımıza tembihat yapılmış, konuyla ilgili inceleme hemen başlatılmıştır."

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Yorumlar

Hadi ya.

İlçe Mülki Amiri olan kaymakam nerede, kime nasıl davranacağını bilmiyor. İl Valisi de tembihlemişte artık böyle davranmayacakmış. Yok ya. En başından en sondakine bu iktidarın da, bürokratlarının da, idarî kadrodakilerin de devlet adamlığı, üslup ve adap, saygınlık hamurlarında yok. Rabbim muhatap ettirmesi de, yüzlerini göstermesin.
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M.Nuna

çor çocuğu yaparsanız, uzun atlama da oynar, ip de atlar. sonra da..
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