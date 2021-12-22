Türkiye hafta sonunda bu yana soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Uzmanlar, soğuk havanın Cuma günü yurdu terk edeceğini ifade ediyor. Artvin’de de kar yağışı etkili oluyor. Peki, Artvin’de okullar ne zaman tatil olacak? Artvin yarın okul var mı?

Artvin okullar tatil mi 23 Aralık | Borçka Şavşat okullar tatil edildi mi?

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.