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Eğitim Artvin okullar tatil mi 23 Aralık | Borçka Şavşat okullar tatil edildi mi?
Eğitim

Artvin okullar tatil mi 23 Aralık | Borçka Şavşat okullar tatil edildi mi?

Artvin hangi ilçelerde okullar tatil? Artvin’in bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Peki, Artvin hangi okullar tatil edildi? Artvin merkez okullar tatil mi? Murgul okullar tatil mi 23 Aralık

Yeniakit Publisher
2021-12-22 23:29:00 -
Artvin okullar tatil mi 23 Aralık | Borçka Şavşat okullar tatil edildi mi?

Türkiye hafta sonunda bu yana soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Uzmanlar, soğuk havanın Cuma günü yurdu terk edeceğini ifade ediyor. Artvin’de de kar yağışı etkili oluyor. Peki, Artvin’de okullar ne zaman tatil olacak? Artvin yarın okul var mı?

Artvin okullar tatil mi 23 Aralık | Borçka Şavşat okullar tatil edildi mi?

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Keşap yarın okullar var mı 23 Aralık Çarşamba | Giresun okullar tatil mi?
Keşap yarın okullar var mı 23 Aralık Çarşamba | Giresun okullar tatil mi?

Eğitim

Keşap yarın okullar var mı 23 Aralık Çarşamba | Giresun okullar tatil mi?

 

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