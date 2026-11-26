Artvin-Ardanuç yolunda heyelan paniği! Tonlarca kaya aracın üzerine düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Artvin’de etkili olan sağanak yağışların ardından heyelan tehlikesi büyüyor. Artvin-Ardanuç kara yolu Soğanlı Tüneli girişinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları, Ardanuç yönünde ilerleyen aracın üzerine düştü. Aracın hasar gördüğü olayda sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Artvin-Ardanuç kara yolunda heyelan meydana geldi. Seyir halindeki araca yamaçtan kopan kaya parçaları isabet etti. Araçta maddi hasar oluşurken, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.
Artvin’de iki gündür etkili olan yağışların ardından peş peşe heyelanlar meydana geldi.
Artvin-Ardanuç kara yolundaki Soğanlı Tüneli’nin girişinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Kaya parçalarının Ardanuç yönünde seyreden bir araca isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yola düşen kayaları kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.