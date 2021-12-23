Artvin’de kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Peki, Artvin’de yarın okul var mı?

Artvin 24 Aralık Cuma okullar tatil mi? Artvin hangi ilçelerde okullar tatil?

Artvin’de 24 Aralık Cuma günü okulların tatil olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Artvin’de 23 Aralık Perşembe günü eğitim öğretime bir gün ara verilmişti. Önceki gün yapılan açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda, Şavşat ilçesinde ise Meydancık İlkokulu ve Ortaokulunda 23 Aralık perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtilmişti.