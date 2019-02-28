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Artuklu’da yol çalışmaları devam ediyor

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, kentte 10 bin kilometre yol açıldığını belirterek çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:58
Artuklu’da yol çalışmaları devam ediyor

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, kentte 10 bin kilometre yol açıldığını belirterek çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.


Mardin’in Merkez Artuklu ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, ilçede birçok alanda büyük projelere imza atıldığına dikkat çekerek, merkez ve kırsal mahallelerde yapılan bu çalışmalarla kayyum belediyeciliğin farkı vatandaşlara en güzel şekilde yansıtıldığı ifade etti. Kayyum olarak atandığı günden beri merkezde ve kırsalda yapılan yol açma, asfaltlama, kaldırım çalışmaları, parke taşı ve oluk taşı döşeme gibi hizmetler hakkında bilgi veren Kaymakam Öztürk, "Artuklu Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandığım tarihten itibaren ilçemizin yer altı ve yer üstü eksiklerini tespit ettik. O gün bu gündür hiç durmadan çalışıyoruz. Her ne kadar eksikliklerimiz varsa da bu güne kadar yapılan çalışmalar kapsamında 10 bin kilometre yol açılmış, 110 bin metrekare asfalt dökülmüş, 23 bin metrekare kaldırım taşı ve 261 bin metrekare parke taşı döşenmiştir.20 bin metre oluk taşı ve 20 bin metre bordür taşı döşeme işi tamamlandıktan sonra hala 15 bin metrekare kaldırım yapım çalışması devam etmektedir" dedi.


Belediyeciliğin kutsal bir meslek olduğuna dikkat çeken Kaymakam Öztürk, halka hizmet, hakka hizmet olduğunu kendilerine şiar edindiklerini ve bu düsturla hareket etiklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:58
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