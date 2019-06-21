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Artroskopi yöntemi ile büyük başarı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.

21 Haziran 2019 Cuma 16:03
Artroskopi yöntemi ile büyük başarı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, diz, omuz, ayak bileği, kalça, dirsek, el bileği eklemleri, menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ yaralanmaları gibi sağlık sorunlarının tanı ve tedavisinde artroskopi yöntemi ile büyük başarı sağladıklarını söyledi.


Diz, omuz, ayak bileği, kalça, dirsek ve el bileği eklemleri tanı ve tedavisinde artroskopi yöntemini kullandıklarını dile getiren Büyük Anadolu Hastaneleri Ağrı Merkezinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ yaralanmaları gibi sağlık sorunlarında da çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Dizin içinde eklem kıkırdağı, menisküsler ve her yeri kaplayan sinovya adı verilen zar tabakasının çok çeşitli hastalıklarında da artroskopi çok başarılı bir yöntemidir. Çünkü açık ameliyatlarda ekleme ulaşabilmek için büyük kesiler yapılıyor bunun için ameliyat sonrasında ağrı daha fazla ve rehabilitasyon ve iyileşme dönemi daha uzun ve daha sıkıntılı olabiliyor” dedi.



Kısa sürede iyileşme


Dr. Avcı şu bilgileri verdi:


"Artroskopi yönteminde ise eklemi görüntülemek için kullanılan cihazın kalınlığı yaklaşık yarım santimetre olduğundan bir santimetreden daha küçük bir kesi uygulanır. Bu anlamda ameliyat sonrası ağrı daha az, iyileşme ve rehabilitasyon süresi de daha zahmetsiz ve daha kısa olur ve uygulanan kesi birkaç ay sonra neredeyse görünmez hale gelir. Artroskopik cerrahi de işlemler günübirlik işlemlerdir. Ameliyat sabahı hastaneye yatıp, aynı gün akşam taburcu olmak mümkündür. Ancak bazı durumlarda yatış süresi birkaç güne çıkabilir. Bu konuda doktorunuz sizi ameliyat öncesinde mutlaka bilgilendirecektir."

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:03
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