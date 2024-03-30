  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ah İzmir Ah! İzban arıza yaptı İzmirli yine perişan

Erbakan'ın kemiklerini sızlatmayın! Millî görüş tabanına çağrı

Seçimin hemen öncesinde büyük bomba patladı! Amerikalı ve İngiliz ajanları bakın ne yapmış

Yeniden Refah ve Saadet bunlara nasıl seçim kazandıracak! ‘İsrail değil Filistin 35 bin insanı katletti’

Yenileceğini anlayınca zıvanadan çıktı

Seçimlere artık saatler kala Fatih Erbakan’a büyük şok! Çık şimdi işin içinden çıkabilirsen bakalım

Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

Belediyenin niye battığı belli oldu! Mansur ‘dan adrese teslim ihalede rekor

Arada büyük fark var! 5 ilin son anket sonuçları geldi

Seçime artık saatler kala Yeniden Refah Partisi ile ilgili şok iddia! Resmen kanınız donacak! Bu gerçekse, bir daha insan içine çıkamazlar
Dünya 'Artk sona ermeli' dedi! Hollandalı avukattan 'Netanyahu' adımı
Dünya

'Artk sona ermeli' dedi! Hollandalı avukattan 'Netanyahu' adımı

Yeniakit Publisher
2024-03-30 15:01:00 -
'Artk sona ermeli' dedi! Hollandalı avukattan 'Netanyahu' adımı

Hollanda'da insan hakları örgütü 30 Mart Hareketi'nin temsilcisi avukat Harun Raza, İsrail katliamına karşı harekete geçti ve Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusu yaptı.

Avrupa'daki aktivistlerce "Gazze'deki soykırımın önlenmesi" için kurulan ve adını İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından protestoların yaşandığı "Toprak Günü"nden alan hareketin Hollanda'daki temsilcisi avukat Harun Raza, Netanyahu ve aralarında Hollanda vatandaşlığı olanların da yer aldığı İsrailli işgalciler hakkında UCM'ye yaptığı suç duyurusuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Suç duyurusunu Gazze ve Batı Şeria'daki mağdurlar adına 30 Mart'ın yıl dönümünde yaptığını dile getirilen Raza, "Şikayetimiz, Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve B'Tselem gibi dünya çapındaki insan hakları örgütleri ve saygın kuruluşlar tarafından belgelenen kapsamlı kanıtların yanı sıra bu zulümlerin doğrudan mağduru olanların bizzat tanıklıklarıyla desteklenmektedir." dedi.

Soykırım ve diğer sistematik suçlar nedeniyle

Raza, UCM'ye yaptıkları suç duyurusunun dayanağı olarak, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlenen soykırımın yanı sıra insanlığa karşı suç ve savaş suçu gibi yaygın ve sistematik suçları gösterdi.

Şikayet dilekçelerindeki şüphelilerin başında Netanyahu'nun olduğunu kaydeden Raza, "Netenyahu'nun yanı sıra Hollanda ve İsrail vatandaşlığı bulunan işgalciler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine ayrıntılı bir şikayette bulunduk." diye konuştu.

Raza, "Şikayetimizde, bu kişileri, toprak hırsızlığı, sömürgeleştirme, soykırım eylemlerine katılma veya suç ortağı olmakla birlikte, işgal altındaki Filistin topraklarında geniş bir yelpazede savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara karışmaya devam etmekle suçluyoruz." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Mahkemeyi kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz"

UCM'nin, Gazze, Batı Şeria ve Filistin'in başkenti Kudüs toprakları üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Raza, "Bu ciddi suçlar karşında Mahkemeyi kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

Raza, "UCM'ye sunduğumuz suçlamalar, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi, mülklerine yasa dışı olarak el konulması ve soykırım iddialarıyla doruğa ulaşan bir apartheid rejiminin kurulması ve sürdürülmesi de dahil olmak üzere insan hakları ve uluslararası hukukun en ağır ihlallerini kapsamaktadır. Bu suçların her biri Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün kabul edilemez bir ihlalidir." diye konuştu.

"Filistinlilere karşı işlenen suçları görmezden gelme dönemi artık sona ermeli"

Uluslararası toplumu ve UCM'yi Filistinlilere karşı yürütülen sistematik ve acımasız politika ile suçlara karşı acilen ve kapsamlı soruşturma başlatmaya çağırdıklarını belirten Raza, şunları kaydetti:

"Mesajımız açıktır, Gazze'de devam eden soykırım da dahil olmak üzere bu iğrenç suçların sorumluları tam olarak hesap verene kadar yasal ve kamusal savunuculuğumuzu yoğunlaştırmak için buradayız. Filistin için adalet sağlanana kadar bu davayı ilerletmeye, yeni kanıtlar sağlamaya ve küresel destek toplamaya kararlıyız. Filistinlilere karşı işlenen suçları görmezden gelme ya da küçümseme dönemi artık sona ermelidir."

İsrail'in saldırılarıyla büyüyen Muhammed açlıktan öldü
İsrail'in saldırılarıyla büyüyen Muhammed açlıktan öldü

Dünya

İsrail'in saldırılarıyla büyüyen Muhammed açlıktan öldü

İsrailli savunma şirketi Filistin eylemlerine dayanamadı şirketi sattı
İsrailli savunma şirketi Filistin eylemlerine dayanamadı şirketi sattı

Dünya

İsrailli savunma şirketi Filistin eylemlerine dayanamadı şirketi sattı

Filistin Ankara Büyükelçisi Mustafa: İsrail'de iç savaş çıkabilir!
Filistin Ankara Büyükelçisi Mustafa: İsrail'de iç savaş çıkabilir!

Gündem

Filistin Ankara Büyükelçisi Mustafa: İsrail'de iç savaş çıkabilir!

İsrail'den son 30 yılın en büyük toprak gaspı!
İsrail'den son 30 yılın en büyük toprak gaspı!

Dünya

İsrail'den son 30 yılın en büyük toprak gaspı!

Ekonomistler bile daha fazla dayanamadı! ‘İsrail’le ticaret arttı’ yalanına sert tepki
Ekonomistler bile daha fazla dayanamadı! ‘İsrail’le ticaret arttı’ yalanına sert tepki

Ekonomi

Ekonomistler bile daha fazla dayanamadı! ‘İsrail’le ticaret arttı’ yalanına sert tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23