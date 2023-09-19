Artivn'de kuduz vakası! 3 köy karantinada...
Artvin’in Arhavi ilçesinde sahibini ısıran köpek kuduz çıktı. Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köyleri karantinaya alınarak, bölgede 6 ay süreyle hayvan hareketliğine kısıtlama getirildi.
Yolgeçen köyünde M.G. isimli vatandaş, sahiplendiği köpek tarafından ısırıldı. Köpeğinin boynunu sıkan tasmayı açmak için yanına yaklaştığında köpeğinin saldırısına uğrayan M.G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. M.G., Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Köpek kuduz çıktı!
Veteriner hekim kontrolünde tedavisi yapılan köpeğin çok kısa bir süre sonra ölmesi üzerine şüphelenen Arhavi İlçe Tarım Müdürlüğü, köpeğin leşini otopsi için Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi.
Otopsi sonucuna göre köpeğe 'kuduz' teşhisi konulması üzerine, Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köyleri 6 ay süreyle karantina altına alındı. Hayvan hareketliliğini ilgilendiren karantinada, ekipler bölgede çalışmalarına başladı.
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