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Ekonomi 'Artık yolu açıldı' dedi! Altın fiyatları ile ilgili flaş iddia: Haziran sonu...
Ekonomi

'Artık yolu açıldı' dedi! Altın fiyatları ile ilgili flaş iddia: Haziran sonu...

Yatırımcılar, altını olanlar veya altın almak isteyenler, Altın fiyatları yükselecek mi? Altın ne olur? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorularını cevaplandırmaya çalışırken, Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili iddialarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 17:03:00 -
'Artık yolu açıldı' dedi! Altın fiyatları ile ilgili flaş iddia: Haziran sonu...

Altın, küresel piyasalarda 1,840 doların üzerine yükselerek 11 Şubat'ın ardından zirveyi gördü. Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip ederken Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili iddialarını açıkladı.

"Herkes bunu yapacak"

İslam Memiş, herkesin gözünü yukarıya doğru çevireceğini, Dolar kurunda 9 TL, gram altında 600 TL ve gümüşte 12 TL öngörülerinin artık yolunun açıldığını iddia etti.

Gram altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş meydana geleceğini öne süren İslam Memiş, Haziran ayının sonunda gram altın için 600 TL'li rakamların konuşulacağı iddiasında bulundu.

Memiş, kimsenin rehavete kapılıp üç kuruş kar için varlıklarını satmamasını söyledi.

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