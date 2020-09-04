Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 366’ncı günü geride bıraktı. Gözü yaşlı, yüreği yaslı aileler, çocuklarının fotoğrafının yer aldığı 25 metre uzunluğunda pankart açtı. Terör örgütü PKK ve HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, çocukları HDP’nin dağa gönderdiğini söyledi. Oğlundan 5 yıldır haber alamayan Aydın, "Bunlarda utanma yok. HDP milletvekilleri çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor, Kürt ailelerinin çocuklarını da mağaralarda ölüme mahkum ediyor. Bir yıldır buradayız. Yeter artık. Kürt ailelerinin çocuklarını nasıl dağa gönderdilerse öyle de getirsinler" diye konuştu.

Bize kör sağırlar

Terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş da kaçırılan oğlunun 150 metre yerin altında olduğunu anlatarak, "Bunlarda biraz utanma sıkılma olsaydı gelip bizlere bir şeyler söylerlerdi. Dünyanın öbür ucundakiler sesimizi duydu, bunlar kör sağır oldu. Bir an önce çocuklarımızın kurtulmasını ve bırakılmasını istiyorum. Buraya gelemeyen daha binlerce aile var" ifadelerini kullandı. Baba Celil Beğdaş ise seslerini duyuran herkese teşekkür ederek, "Milletvekillerine sesleniyorum, sizin çocuklar nerede bizimkiler nerede. Artık yeter. Evlatlarımızı istiyoruz" dedi.