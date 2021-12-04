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Gündem Artık toplayamıyorlar bile! PKK mum gibi eriyor
Gündem

Artık toplayamıyorlar bile! PKK mum gibi eriyor

Terör örgütü PKK yaklaşık 29 Ağustos’ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) güçleri ile girdiği çatışmalarda kaybettiği teröristlerinin cesetlerini KDP’nin elinden alamadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 15:57:00 - 2021-12-04 16:03:08
Artık toplayamıyorlar bile! PKK mum gibi eriyor

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) pençe serisi operasyonları ile inlerinden başlarını bile çıkartamayan PKK’lı teröristler KDP çatışmalarında kaybettikleri teröristlerin cesetlerini aylardır alamaz duruma geldiler.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Federal Irak hükümeti arasında imzalanan Şengal Anlaşması çerçevesinde terör örgütü PKK’nın bölgeden çıkartılma kararı alınmıştı. Bu anlaşmaya uymayan ve KDP güçlerine saldırı düzenleyen PKK’lı teröristler KDP güçleri tarafından sık sık etkisiz hale getirilmeye başladı. PKK geçtiğimiz 29 Ağustos’ta yine KDP güçlerine saldırmış çıkan çatışmalarda 5 terörist KDP güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Çatışmada cesetlerini bırakarak kaçan PKK aylardır teröristlerinin cenazelerini almak için elçi ve aileleri kullanıyor. Örgütün Medya organlarından yaptığı haberlerle KDP’ye baskı kurmaya çalışırken, “KDP güçlerinin Xelîfan’da pusuya düşürerek şehit ettiği gerillalar için 5 Ekim 2021 tarihinde Sêmalka’da eylem başlatmıştı. Kuzey ve Doğu Suriye halk bileşenlerinin sahiplendiği eyleme bölgedeki kurum ve kuruluşların üyeleri de katılıyor. Eylemin sürdüğü Sêmalka Sınır Kapısı’na gelen Barış Anneleri de sınırı geçerek KDP’li yetkililere mektup verecek.”  sözleriyle bölgede silahlı güçlerinin tükendiğini açıkça göstermeye başladılar.

 

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