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Siyaset Artık 'teknolojik' çalıyorlar... CHP'li belediyede dijital vurgun!
Siyaset

Artık 'teknolojik' çalıyorlar... CHP'li belediyede dijital vurgun!

Skandallarla gündeme gelen Menderes Belediyesi’nde, Meclis Üyesi Cumali Önder’in e-imzasını kullanan personel İlhan Musaoğlu’nun 2 milyon lirayı bulan bir vurgun yaptığı öğrenildi. Musaoğlu’nun ailesiyle birlikte yurt dışına kaçtığı iddia edilirken, müfettişlerin olayı incelediği ifade edildi

Yeniakit Publisher
2023-01-10 11:20:00 -
Artık 'teknolojik' çalıyorlar... CHP'li belediyede dijital vurgun!

İzmir Menderes Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın bir otel inşaatının kaçak bölümlerine göz yumma karşılığı Bodrum'da bir villayı rüşvet olarak aldığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Personel A.Ş.'de görevli İlhan Musaoğlu isimli çalışanın şirket başkanı olan CHP'li Meclis Üyesi Cumali Önder'in e-imzasını kullanarak büyük bir vurgun yaptığı öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından kayıplara karışan Musaoğlu'nun yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

2 MİLYONU BULUYOR İDDİASI

Hollanda'ya gittiği ve yanında ailesini de götürdüğü iddia edilen Musaoğlu'nun daha önce kişisel kıdem tazminatı olan 165 bin lirayı bu şekilde hesabına geçirip kaçtığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Ancak Musaoğlu'nun vurgununun çok daha büyük olduğu anlaşıldı. Gerçek vurgun rakamının 2 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor. Menderes bu vurgun ile çalkalanıyor.

MÜFETTİŞ GELDİ İNCELİYOR

Yaşananların duyulmasının ardından Yeni Asır'ın görüştüğü Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, konuyla ilgili daha önce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'ndan müfettiş talep ettiklerini de ifade etti. Müfettişin yaptığı incelemenin ardından raporunu sunacağını belirten Özkan, tablonun bu rapora göre netleşeceğini söyledi. Yeni Asır'ın ulaştığı belediye yetkilileri de, "Müfettiş, yüzlerce dosya ve binlerce belgeyi tek tek inceliyor. Tablo bu incelemenin ardından net bir şekilde ortaya çıkacak. Şu an için rakam konusunda bir şey söylememiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

AİLESİYLE HOLLANDA'YA GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ

BELEDİYEDEN Cumali Önder'in e-imzası ile 2 milyonluk vurgun yaptığı öne sürülen İlhan Musaoğlu, kayıplara karıştı. Musaoğlu'nun daha önce sadece kendi kıdem tazminatı olan 165 bin lirayı bu yolla hesabına geçirdiği kamuoyuna yansımıştı. Ancak vurgunun boyutlarının 2 milyon lirayı bulduğu ve olayın ardından Musaoğlu'nun eşi ve çocuğuyla birlikte Hollanda'ya gittiği iddia edildi.

ERHAN GÜLENÇ

2
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Yorumlar

Hasel

CHP=vurgun,sürgün,işten kovma,sövme,taciz,haciz,ihale canbazlığı,yalan,DOLAN,seçim geliyor.Hadi biraz daha OYALAN.Ne ararsan var.Mevcut dışı birşey yazmadım.

Hadi daha çok denetim

Müfettişler daha çok iş yapıp daha çok heryeri denetleyip ona göre daha çok müfettişler işe alınması lazım. Türkiyede maalesef hala çok yolsuzluklar var.
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