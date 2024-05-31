Artık ‘şucu’luğu, ‘bucu’luğu bırakalım! Tarihe geçmek isteyen, Gazze için buyursun önden gitsin

Doğruhaber gazetesi yazarı Mehmet Zülfi Tan, Gazze'nin Müslümanlar için bir onur sembolü olduğunu vurguladı. Tan, Müslüman dünyasının birlik olup Kudüs ve Gazze'yi savunması gerektiğini ifade etti. Yazısında, tarihin İslam'ın adalet ve kahramanlıkla dolu sayfalarına tekrar geri dönme çağrısında bulunan Tan, şunları kaydetti:

"Gazze'yi savunmak şereftir. Gazze'yi konuşmak sevaptır. Gazze ile beraber olmak yiğitliktir.

Evet, tarihe dönüp baktığımızda Kudüs her daim izzet meydanı olmuştur. Hangi din ve milletin elinde ise o din ve millet izzet bulmuştur. Hangi kral ve komutan almışsa o kral ve komutan tarihe geçmiştir. Orası dünyanın merkezi olmuştur. İzzet ve şerefin membaı olmuştur.

Bugün de Müslümanlar için izzetin mekanı olmuş. Yiğitliğin membaı olmuştur. Tarihe geçmek isteyen buyurun önden gitsin. İzzete kavuşmak isteyen buyursun yönünü Kudüs'e çevirsin. Dünyada namla, ahirette sevapla anılmak isteyen buyursun Kudüs yoluna revan olsun.

Her şey meydanda… Savaş başlamış. Düşman karşıda. Müslümanlar savaşta. Bir tarafta Talut'un imanla kuşanmış az bir ordusu diğer tarafta zalim Calut'un güçlü ve kibirli ordusu.

Bir tarafta Hz. Ömer'in ordusu, diğer tarafta haçlı birlikleri.

Bir tarafta Selahaddin-i Eyyubi'nin ordusu diğer tarafta haçlı birlikleri.

Bir tarafta Abdülhamid Han'ın ordusu diğer tarafta düşman orduları.

Buyurun ey Araplar tarihi yeniden canlandırın.

Buyurun ey Farisiler Kudüs sizi bekliyor.

Buyurun ey Kürtler tarihe bir şan daha bırakın.

Buyurun ey Türkler tarihe adınızı yeniden yazdırın.

Tarih tekerrür ediyor ve yine bizi çağırıyor.

Sahnede Hristiyanlar ve Yahudiler yerini almışlar. Ama Müslümanlar meydanda eksik. Ne Araplar ne Farslar ne Kürtler ve ne de Türkler var. Filistinliler tek başına mücadele ediyor. Bu ayıp, bu ar ve bu utanç hepimize yeter.

Artık daha fazla bu utancı taşımayalım. Tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu yerine getirelim. Yoksa bizden sonraki tarihte utançla anılacağız. İnanın ki kullar yanındaki utanç Allah'ın katındakine göre devede kulak kalır.

Artık ‘şucu’luğu, ‘bucu’luğu bırakalım. Ve ümmet olma şuuru ile vahdet olma bilinci ile Müslüman olma sorumluluğu ile Kudüs davası etrafında bir araya gelelim. Nasıl Hristiyan ve Yahudiler bir araya geldiler ise biz Müslümanlar da bir araya gelelim. Ve tarihe bir daha şan ve şerefle çıkalım. İnsanlığın kurtuluşuna biz önderlik edelim. Çünkü batının gelip ulaştığı son nokta katliam, sömürü ve sapıklık olmuştur. Bu medeniyet insan neslini yok etmek istiyor.

İnsanlığı kurtaracak yegane medeniyet İslam medeniyetidir ve Kudüs bu fırsatı bize sunmuştur. Buradan başlayarak insanlığı kurtaralım."