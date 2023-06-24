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Medya Artık pes! O sorumluluk da Erdoğan'da öyle mi?
Medya

Artık pes! O sorumluluk da Erdoğan'da öyle mi?

Yeniakit Publisher
2023-06-24 14:27:00 -
Artık pes! O sorumluluk da Erdoğan'da öyle mi?

Sabah yazarı Burhanettin Duran, seçimin ardından CHP'de yaşanan "değişim" tartışmaları ve muhalefetteki hareketliliğe ilişkin, "Kazanacağına fazlasıyla kendini ve seçmenini inandıran muhalefetin yenilgi üzerine düşünmesi ve entelektüel canlılık göstermesi de demokrasimiz için değerli. Ancak önceki ‘seçimli otoriterlik’ sloganı ile yaptıkları temel hatayı bu defa ‘muhalefetsiz otoriterlik" söylemi ile yapıyorlar. Erdoğan'ın başarısının sebeplerini doğru analiz edemiyorlar’ yorumunu yaptı.

Sabah yazarı Burhanettin Duran, seçimin ardından CHP'de yaşanan "değişim" tartışmaları ve muhalefetteki hareketliliğe ilişkin, "Kazanacağına fazlasıyla kendini ve seçmenini inandıran muhalefetin yenilgi üzerine düşünmesi ve entelektüel canlılık göstermesi de demokrasimiz için değerli. Ancak önceki ‘seçimli otoriterlik’ sloganı ile yaptıkları temel hatayı bu defa ‘muhalefetsiz otoriterlik" söylemi ile yapıyorlar. Erdoğan'ın başarısının sebeplerini doğru analiz edemiyorlar’ yorumunu yaptı. 

Duran, bugünkü yazısında, muhalefete şu eleştirileri yöneltti:

“Farklı ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip muhalefet partilerinin bir araya gelmelerine rağmen seçmeni ikna edecek ortak vizyon ve sinerji üretemediğini görmezden geliyorlar.

Bence muhalefete yol gösterenler de tıpkı CHP ve Kılıçdaroğlu gibi özeleştiri yapmalı. Özeleştiri yerine yine ‘öteki’ olarak Erdoğan olgusuna sarılmalarını entelektüel çaresizlik olarak görüyorum. ‘Bak, iktidar değişiyor, toparlanın yoksa yerel seçimleri kaybedeceksiniz’ söylemini yükseltmeleri anlaşılabilir. Ancak ‘Erdoğan'ın büyük planının muhalefetsiz otoriter rejim’ kurmak olduğu yorumuna savrulmak ‘artık pes’ dedirtiyor. Muhalefetin krizinin sorumluluğu da Erdoğan'da, öyle mi?”
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