"Artık net! Muhalefetin adayı Abdullah Gül, Akşener çekiliyor"

Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur'un çok konuşulacak yazısı şu şekilde;

"Önceki gün yazmıştık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu seçimdeki en büyük kâbusu milletvekili seçilemeyecek olması. Cumhurbaşkanlığına aday olmaktan korkmasının sebebi bu. Milletvekili seçilemezse CHP’nin başından da şutlanacağını biliyor.

CHP kurmayları Kemal Bey'in bu kaygısını gidermek üzere çok düşündü, konuyla ilgili akıllarından Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak da geçti. Seçenekleri değerlendirdiler ama sonuçta başladıkları yere geri döndüler; Saadet Partisi’nin hacklenmiş Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun önerisine. Yani eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olmasına.

Yazar Fehmi Koru, ekürisi ve yakın dostu Gül’ün ikna edilmesi gerektiğine dair bir süredir yazıyordu.

Beklenen oldu, Abdullah Gül uluslararası lobilerin de gösterdiği üstün gayret neticesinde nihayet ikna edildi. Biliyorsunuz garanticidir. Öyle sıkıya gelemez. Kazanabilme ihtimaline en yakın pozisyonda durur kendisi.

Ve Abdullah Gül şu anda kulak memesi kıvamına geldiğinden kendisine yapılan bu teklifi kabul edecek.

HDP DIŞINDAKİ ÜÇ MUHALİF PARTİ İTTİFAKTA ANLAŞTI

Bu arada üç muhalif parti de parlamento seçimlerinde ittifak yapacak. Malum, bunun için artık sadece 5-6 gün kaldı yasal olarak.

Dün Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları toplantının ardından teklifi Gül’e resmen götürmek kaldı. Cuma gününe dek süre istediler. Bu arada Gül biraz daha hazırlanacak.

Önlerinde iki seçenek var:

1-Meral Akşener de Abdullah Gül için adaylıktan çekilsin mi?

2-Her ikisi de girerse Tayyip Erdoğan’ın ikinci tura kalması ihtimali daha da artabilir mi?

Meral Akşener’e “çekil” denirse çekilir. Çünkü adı seçim dönemi başlarken bile “Abidik Gubidik Meral”e çıkmış bir siyasetçinin daha fazla itibar devşirmesi söz konusu olamayacak. Bir kere abidik gubidik yapan bin kere de yapar. Bu yüzden Meral Hanım'ın adı ünlü Fırıldak Kubi gibi şimdiden siyasi tarihe geçti.

ABDULLAH GÜL İÇİN OY BEKLENTİSİ NE?

SP-CHP genel başkanlarının dünkü görüşmesinin ardından henüz Abdullah Gül’ün adı zikredilmese de fısıltılar üzerine HDP hemen bir açıklama yaparak “Oyumuz Abdullah Gül’ün” dediler.

Gül şimdi bu “garanti”yi de aldığını düşünerek rahatlamış oldu. Önüne hesaplar gidecek ve yukarıda anlattığım gibi varılacak karar doğrultusunda Akşener’e “çekil ya da aday ol” denilecek.

CHP Akşener’in işini bu yüzden kolaylaştırdı ve ona 15 milletvekili kiraladı. Çünkü adaylık için 100 bin imzayı toplamayı gözü yemedi Meral Hanım'ın. 11 Mart tarihinde Kayseri’de konuşurken “Şarta bağlı el sıkışarak grup kurma yoluna gitmek gibi abidik gubidik işlere başvurmayacağız” derken ne düşünüyordu bilmiyorum ama ABİDİK GUBİDİK ABLA öyle görünüyor ki bol keseden sallamaya devam edecek"