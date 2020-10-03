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Siyaset ‘Artık mümkün değil’ Kemalist Mine, CHP’den umudunu kesti
Siyaset

‘Artık mümkün değil’ Kemalist Mine, CHP’den umudunu kesti

CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat bile, ana muhalefetin politikalarından ümidini kesti. Kırıkkanat, CHP’nin iktidar olmasının imkan dahilinde olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:11:00 -
‘Artık mümkün değil’ Kemalist Mine, CHP’den umudunu kesti

 yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türk milletinin beklentilerine cevap vermeyen, gayri milli ve gayri İslami politikaları nedeniyle halktan tamamen koptu. Terörle mücadele konusunda dahi hükümete muhalefet eden CHP, kendi seçmeninin güvenini bile kaybetti.

Muhalefet olmayı AK Parti düşmanlığı zanneden ve yapılan her icraata karşı çıkan CHP, kendi yandaşlarının dahi eleştirilerine maruz kalıyor.

İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat bile, CHP’nin bu gayri milli politikalarından ümidini kesti.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin, HDP’li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’e destek verdiği mesajı alıntılayan Kırıkkanat, “İktidar olmanız imkan dahilinde değil” diye cevap verdi.

Böke’nin mesajı ve Kırıkkanat’ın cevabı şu şekilde:

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