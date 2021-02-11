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Siyaset Artık gizli değil açık ittifak olacak!
Siyaset

Artık gizli değil açık ittifak olacak!

Geçtiğimiz seçimlerde gizli ittifakların üyesi olan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, bu kez açık ittifaklara oynuyor. HDPi bu kapsamda Saadet Partisi, CHP ve DEVA Partisi'nden sonra İyi Parti ile de bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 13:31:00 -
Artık gizli değil açık ittifak olacak!

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler devam ediyor.

Son yerel seçimlerde CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na, gizli bir şekilde destek veren terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de bu kapsamda ziyaretlerine devam ediyor.

Millet İttifakı HDP'nin varlığını kabul etmese de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ittifak görüşmeleri kapsamında sırasıyla Saadet Partisi'ne, CHP'ye ve bugün de son olarak DEVA Partisi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Gizli ittifak yok

Daha önce HDP olarak bundan sonra, gizli ittifaklar içerisinde olmayacaklarını söyleyen Pervin Buldan, bu doğrultuda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesi sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Son durak İYİ Parti

HDP olarak muhalefet partilerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Buldan, "Bugün DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'la yaklaşık bir saat görüşme gerçekleştirdik. Tıpkı Saadet'le CHP ile yaptığımız gibi. Muhalefet arası bir güç birliğine, bir demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu dile getirdik. Ayın 17'sinde Gelecek Partisi ile görüşeceğiz, İyi Parti 'den de randevu alacağız." ifadelerini kullandı.

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