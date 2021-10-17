Artık gizlemiyorlar! CHP, PKK'lılara salon tahsis etti

HDP'ye yakınlığı ile bilinen ve birçok yasa dışı eylemde boy gösteren CHP'nin Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın bu defa da terör örgütü destekçisi gruba ücretsiz salon verdiği ortaya çıktı. PKK destekçisi Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin sözde genel kurulu terör örgütü propagandasına dönüştü.

PKK terör örgütü ile müşterek hareket kararı alan ve Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatı yapılanması içerisindeki MLKP’ye bağlı SDGF’nin sözde kongre afişlerinde Türkiye işgal gücü olarak gösterildi. Kongreye katılan terör yanlıları, PKK’ya destek sloganlar eşliğinde konuşmalar yaptı.

Türk devletini, Irak ve Suriye'de işgal gücü olarak gösteren paravan grubun günler öncesinden yaptığı terör propagandasına rağmen belediye yönetiminin kararını değiştirmediği görüldü.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde terör eylemleri gerçekleştiren, ateşin çocukları inisiyatifi içerisinde de aktif görev alan terör grubunun sözde kongresi, Suriye’de öldürülen Demhat kod adlı terör örgütü mensubu Kerem Pehlivan’a ithaf edildi.

Yasadışı SGDF örgütü, 2019 yılında etkisiz hâle getirilen MLKP teröristi Kerem Pehlivan’ı sosyal medyada andığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti’nden “Sömürgeci faşist Türk devleti” diye bahsediyor.

Aynel Arap'ta karargah

Suriye’nin kuzey ve doğu bölgelerindeki korsan PKK koridoruna çok sayıda militan gönderen grubun lider kadrosu Aynel Arap’ta barınıyor, aynı bölgede özel bir de eğitim kampları bulunuyor. Afrin, Tel Abyat ve Resulayn operasyonlarında Türk ordusuna karşı saldırılarda bulunan terör yapılanmasının 9 üyesi Suriye’de öldürüldü. Bazı militanlar ise farklı tarihlerde Ceylanpınar, Karkamış, Hatay ve Nusaybin sınırında Suriye’ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Terör örgütü mensuplarının Türkiye ve TSK karşıtı eylemlerine sahne olan toplantı için ücretsiz salon veren CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, partisinde de rahatsızlığa sebep oluyor. HDP'ye yakınlığı yüzünden eleştirilerin hedefi olan Odabaşı 2019 yılında 145 adayın belirlendiği, istifaların ve tartışmaların yaşandığı olaylı PM'de muhalifler ile parti yönetimini ikiye bölünmüştü.

CHP PM'deki muhaliflerle parti yönetimi arasında Kadıköy adayı krizinde muhalifler, oylamayı 29 hayır oyuna karşılık 30 evet oyla kazanan ve aday olan Şerdil Dara Odabaşı'nın adaylığını, HDP'ye yakınlığı nedeniyle kabul etmemiş, Odabaşı'nın, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadına bu kadar yakın olması, CHP içerisinde de tepkilere sebep olmuştu. Genel merkez ise itirazlara rağmen, Odabaşı'nın Kadıköy adayı olduğunda ısrar etmişti.

20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlamanın 5'inci yıl dönümünde ölenlerle ilgili olarak HDP'nin başlattığı illegal eylemin de CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından desteklendiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul Kadıköy ilçesi Halit Ağa Caddesi HDP ilçe binası önünde başlayan ve izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 55 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı eyleme; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı birlikte katılmıştı.

CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı HDP aşığı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın; Lice'deki terör örgütü PKK'nın eylemlerini destekleyen paylaşımda bulunduğuna yönelik iddialar daha önce de basına yansımıştı.

2013 yılında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi Kayacık Köyü'nde jandarma karakoluna yapımı süren ek inşaatı engellemek isteyen terör örgütü PKK'nın destekçisi gruplarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmıştı. Eylemciler, patlayıcılar ile inşaata saldırmış ve işçilerin çadırlarını yakmışlardı.

Şerdil Dara Odabaşı; olaylar sırasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından "#DirenLice" ifadelerini paylaşmıştı.