Artık gizlemiyorlar! Altılı masadan terör sevici HDP' ye destek

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, bir grup HDP’li, izinsiz bir şekilde toplanmış ve terör örgütü PKK için eylem yapmak istemişlerdi.

Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba, müdahale edilmiştii.

Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşanmıştı.

Polis, kendisine bağırarak talimat veren Encü’ye tokat atarken o anlar kaydedildi.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapılırken açıklamada, Ferhat Encü'nün görevlilere hakaret ederek, “…Partinin itleri, şerefsizler…” ifadelerini kullandığı ve gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldığı belirtildi.

Yaşanan olayı dün protesto etmek isteyen bir grup, HDP Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde toplanmak istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, sabah saatlerinde binanın bulunduğu sokağa bağlanan yolları kapatarak izinsiz gösteriye izin vermedi.

Parti binası önünde toplanan gruba müdahale eden polis ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler, minibüslere bindirilerek emniyete götürüldü. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir grup milletvekili HDP ilçe binası önünde bir araya gelerek yaşananlara tepki gösterdi.

Konu Türkiye'nin gündeminde sıcaklığını korurken muhalefet kanadından da Sancar ve Buldan'a destek açıklamaları geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a yönelik bu ayıbı kınıyorum." paylaşımını yaptı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Bir siyasi parti genel başkanının, kendi ilçe binasına girerken engellenmesi kabul edilemez. HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar'a ve partili arkadaşlarına yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demokratik siyasete engel olmak alışkanlık haline getirilemez. İzin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, "Demokrasi tatile mi çıktı? Bir siyasi parti genel başkanına karşı polis ablukası kabul edilemez. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yapılan engelleme hukuksuzdur. Ankara’da HDP’ye heyet göndermek, İstanbul’da bu hukuksuzluğu yapmak iki yüzlü siyasetin son örneğidir." açıklamasını yaptı.