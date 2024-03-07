Artık fincan fincan bunun hesabını yapmayacaksınız! Böyle Türk kahveli kekin tarifini başka bir yerde bulamazsınız

Günlük hayatta çok sık tercih edilen Türk kahvesi günün yorgunluğunu alma, zinde kalmak gibi çeşitli sebeplerden dolayı tercih ediliyor.

Fakat herkes Türk kahvesini içecekten sayarken Türk kahveli kekin tarifi ne yazık ki unutuyor. İşte damağınızda lezzet bırakacak Türk kahveli kek tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TÜRK KAHVELİ KEK TARİFİ

TÜRK KAHVELİ KEK TARİFİ MALZEMELERİ NELERDİR?

- 2.5 su bardağı un (elenmiş un)

- 2 çay kaşığı kadar kabartma tozu

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- 2 su bardağı şeker

- Yarım çay kaşığı kadar tuz

- Yarım su bardağı kadar sıvıyağ

- 4 büyük yemek kaşığı margarin (tereyağı da tercih edilebilir)

- 2 büyük yemek kaşığı kakao

- 3 büyük yemek kaşığı Türk kahvesi ( toz hali olacak)

- 1 çay kaşığı kadar tarçın

- 1 büyük su bardağı su

- 2 büyük yumurta

- Yarım su bardağı kadar yoğurt

- 1 çay kaşığı şekerli vanilin

TÜRK KAHVESİ KEKİNİN SOSU İÇİN;

- 3 büyük yemek kaşığı damla çikolata

- 1 çay kaşığı margarin (tereyağı da olur)

- 2 büyük yemek kaşığı şeker

- 2 büyük yemek kaşığı süt

SÜSÜ İÇİN;

- 1 Yemek kaşığı Türk kahvesiTÜRK KAHVELİ KEKİN YAPILIŞI;

- İlk olarak istediğiniz bir kek kalıbını yağlayın ve fırını 180 derece ısıtmaya alın.

- Bir büyük kaba un, şeker, karbonat ve tuzu ekleyin.

- Tavaya sıvıyağ, kakao, margarin, Türk kahvesi ve tarçını ekleyerek karıştırın.

- Bütün malzemeleri unun üzerine ekleyin.

- Son olarak yumurtaları, yoğurdu ve vanilini ilave edin bir güzel çırpın.

- Isıttığınız fırında 35-40 dakika kadar pişirin.

- Pişen keki çıkarın ve 10 dakika kadar soğusun.

- Tamamen soğuduktan sonra çikolata sosunu ayarlayın.

- Çikolata malzemelerini tekrardan tavaya alın damla çikolataları eritin.

- Çikolatayı ekledikten sonra kekin üzerine dökün.

- Bir çay süzgeci yardımı ile Türk kahvesini kekin üzerine dökün.