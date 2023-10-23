Artık eski satışlar yok! Yatırım aracı olmaktan çıkıyor

Türkiye genelinde konut satış hızı yavaşladı. Konut satışlarındaki artış hızının yavaşlamasının sebeplerinden bir tanesinin kredilerdeki kısıtlama ve kredi faiz oranlarının yüksek olduğunu söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, “Aynı zamanda mevduat faizlerinin yüksek olup yatırımların faizde bekletilmesi ve kiralara getirilen sınırlamayla beraber konut alımı yapmak yatırımcı için mantıklı gelmiyor ve bu yüzden yatırımlarını arsa tarla ya da faizli götürüyorlar” diye konuştu.

Kira getirileri düşük kaldı

Özellikle ocak ayından itibaren konut alımının yatırım aracı olmaktan çıkmaya başladığını ifade eden Altınay, “Kira getirileri konutların satış rakamlarına göre düşük kalıyor, amortisman süreleri uzuyor ve kişiler yatırımlarını konuta yapmanın mantıklı olmadığını düşünüyorlar” dedi.

Balon fiyatlar nasıl etkilenir?

Şu an konut krizinin tam ortasında olduğumuzu dile getiren Altınay, “Kişiler yüksek faizli konut kredileri alamadığı için, konut limitleri de düşük seviyede tutulduğu için insanlar konut alımında şu an zorluk yaşıyor. Aynı zamanda konut arzında yaşadığımız sıkıntı ve fiyatların çok yüksek seviyede olması, enflasyon ve dolar artışının yüksek seviyede olmasının yanında kira rakamları düşük kaldı” dedi.

Bu yüzden de şu an konut alışında/satışında kriz yaşandığını söyleyen Altınay, “Krediler rahatlamazsa bu balon fiyat artışı biraz geriye gelmezse bu kriz devam eder. Krediler açıldığı başlayıp fiyatlar da normal seviyesine geldiği sürece sorunlar çözülmeye başlar” diye konuştu.

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