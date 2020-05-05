Artık aylık 120 GB bile yetmiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2019 Yılı 4. Çeyrek Raporu yayınlandı. Raporun en dikkat çeken sonuçlarından biri Türkiye’nin gittikçe artan internet kullanımı oldu. Verilere göre 2019 yılı 4. çeyrek sonunda sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 119.3 GB’ye yükseldi.

2019 yılı sonu itibariyle günlük ortalama 4 GB’ye ulaşan sabit genişbanttaki internet kullanımının koronavirüs ile birlikte eğitim ve işin evlere taşınmak zorunda kaldığı bu yılın ilk çeyreğinde bu rakamın da üstüne çıktığı tahmin ediliyor.

Sabit ve mobil genişbantta abonelerin aylık ortalama data tüketimi

Yine 2019 yılı sonunda mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 6.7 GB seviyesinde gerçekleşirken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 9 GB’ye kadar çıktı.

2019 yılının 3. çeyreğine göre 2019 yılı 4. çeyreğinde, sabit genişbant internet abonelerinin ortalama kullanımında yüzde 5.4, mobil genişbant internet abonelerinin ortalama kullanımında ise yüzde 4.1 artış gerçekleşti. Bu artışlar yıllık bazda ise sırasıyla yüzde 22.4 ve yüzde 39.6 oldu.

Mobil internet abonelerinin kullanıma göre dağılımı

2018 yılının sonunda abonelerin aylık ortalama data kullanımı, sabit genişbantta 97.5 GB, mobil genişbantta ise 4.8 GB idi. Diğer bir ifadeyle son bir yılda aylık ortalama data kullanımı sabitte 21.8 GB, mobilde ise 1.9 GB arttı.

Yıl geneline bakıldığında 2018 yılında 17.1 milyon Tbyte olan Türkiye’nin toplam genişbant internet data trafiği, geçen yıl yüzde 33.6 artışla 22.8 milyon Tbyte’a yükseldi. Bu trafiğin yüzde 81’lik kısmı sabit, yüzde 19’luk kısmı ise mobil genişbant internetten oluştu.

Toplam internet abonelerini dağılımı

YÜZDE 83’ÜN HIZI 24 MBPS’NİN ALTINDA

2019 yılı dördüncü çeyrekte Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 33.1’inin 10-16 Mbps, yüzde 24.3’ünün ise 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görüldü.

2 Mbps hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı yüzde 0.1 olup 4-10 Mbps arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise yüzde 18.4 olarak gerçekleşti. Sabit genişbant internet abonelerinden 24 Mbps ve üzeri hız paketlerini kullananların oranı yüzde 17 seviyesinde kaldı.

Sabit genişbant internet abonelerini hızlarına göre dağılımı

Mobil cepten internet abonelerinden 100 MB üzeri data kullanımı olan abonelerin oranı yüzde 83.4 olurken, buradaki abonelerin dağılımının yüzde 28.9’luk oran ile 8 GB üzerinde yoğunlaştığı görüldü. Mobilde aylık ortalama 1-4 GB arası data tüketenlerin oranı yüzde 23.3 olurken, aylık kullanımı 4-8 GB arası olan mobil abonelerin oranı ise yüzde 19.2 olarak gerçekleşti.