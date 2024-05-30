Artık 1 yıl hastaneye gitmek yok! Sağlıkta bir dert daha tarih oluyor

Raporlu ilaç yazdırmak için hastaneden randevu almaya da doktor beklemeye de son vermek için harekete geçilirken; düzenli ilaç kullananların hayatlarını kolaylaştıracak bir adım atılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı düzenlemeyle aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi verilecek.

Aile hekimi raporlu ilaç yazabilecek

ATV Haber'de yer alan habere göre; raporlu olarak düzenli şekilde ilaç alanlar, o ilaçları bittiğinde tekrar doktora gidip ilaçlarını reçete ettiriyordu. Bu da hem hastanede hem de doktorda yoğunluğa neden oluyordu. Söz konusu yoğunluğu azaltmak için gündeme gelen yeni düzenlemeyle, hasta doktoruna gitmek yerine; aile hekimliğine giderek o ilaçları yeniden reçete ettirebilecek.

Başta diyabet, hepatit B

Aile hekimliği şimdilik; kronik rahatsızlığı olan başta diyabet, hepatit b ve düzenli olarak ilaç kullanan kalp hastalarına raporlu ilaçlarını yazacak. İleriki dönemde ise bu ilaçların sayısı artırılacak.

Yıllık reçete dönemi başlıyor

Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları 3 aylık olarak yazıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir yıl boyunca raporlu ilaçları yazabilecek. Hastalar da her 3 ayda bir sadece eczaneye giderek raporlu ilaçlarını alabilecek.

Raporlu olarak düzenli ilaç kullanan milyonlarca hasta için uygulamanın önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO