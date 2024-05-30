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Sağlık Artık 1 yıl hastaneye gitmek yok! Sağlıkta bir dert daha tarih oluyor
Sağlık

Artık 1 yıl hastaneye gitmek yok! Sağlıkta bir dert daha tarih oluyor

Yeniakit Publisher
2024-05-30 10:54:00 -
Artık 1 yıl hastaneye gitmek yok! Sağlıkta bir dert daha tarih oluyor

Raporlu ilaç kullananlarla ilgili yeni düzenleme geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre aile hekimlerine arık raporlu ilaç yazabilme yetkisi verilecek. Böylelikle raporlu olarak düzenli şekilde ilaç alanların hastaneye gitmesine gerek kalmayacak. Söz konusu uygulama ile yıllık reçete dönemi de başlayacak. Hastalar 3 ayda bir sadece eczaneye gidip ilacını alabilecek.

Raporlu ilaç yazdırmak için hastaneden randevu almaya da doktor beklemeye de son vermek için harekete geçilirken; düzenli ilaç kullananların hayatlarını kolaylaştıracak bir adım atılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı düzenlemeyle aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi verilecek.

Aile hekimi raporlu ilaç yazabilecek

ATV Haber'de yer alan habere göre; raporlu olarak düzenli şekilde ilaç alanlar, o ilaçları bittiğinde tekrar doktora gidip ilaçlarını reçete ettiriyordu. Bu da hem hastanede hem de doktorda yoğunluğa neden oluyordu. Söz konusu yoğunluğu azaltmak için gündeme gelen yeni düzenlemeyle, hasta doktoruna gitmek yerine; aile hekimliğine giderek o ilaçları yeniden reçete ettirebilecek.

Başta diyabet, hepatit B

Aile hekimliği şimdilik; kronik rahatsızlığı olan başta diyabet, hepatit b ve düzenli olarak ilaç kullanan kalp hastalarına raporlu ilaçlarını yazacak. İleriki dönemde ise bu ilaçların sayısı artırılacak.

Yıllık reçete dönemi başlıyor

Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları 3 aylık olarak yazıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir yıl boyunca raporlu ilaçları yazabilecek. Hastalar da her 3 ayda bir sadece eczaneye giderek raporlu ilaçlarını alabilecek.

Raporlu olarak düzenli ilaç kullanan milyonlarca hasta için uygulamanın önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.
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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

İşte bunlarla gelin vatandaşın karşısına canımızı yiyin ,yapandan düşünenden Allah razı olsun.

SAĞOL AKP

HER İLAÇ YAZDIRMAYA GİTİĞİMİZDE 700 TL 1000 TL DOKTOR GÖRDÜ DEVLET HASTANELERİNDE BİR KUTUİÇİN RAN DÖVÜ ALA DKTORU MEŞKULETME DÖNEMİ Nİ BİTİRENLERİN ALLAH NEDİLEĞİ VARSA VERSİN NAMKÖRLERİ ABD NASİPETSİN İNGİLTEREYE ORDA DOKTOR YÜZNE BİLE BAKMIYO
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