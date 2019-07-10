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Artem Kravets antrenmana katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets bugün takıma katıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:39
Artem Kravets antrenmana katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets bugün takıma katıldı.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezon hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri’nde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’un golcü oyuncusu Artem Kravets, dün Kayseri’ye geldi ve sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.


Sezonun tamamlanmasının ardından ülkesinin milli takım kampına giden Artem Kravets’emilli maçların ardından, Sarı-Kırmızılı teknik heyet tarafından ekstra izin verildi. Artem Kravets iznin sona ermesinden sonra dün akşam saatlerinde Kayseri’ye geldi.


Golcü futbolcu Artem Kravets’in İstikbal Mobilya Kasyerispor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:39
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