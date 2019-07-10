Artem Kravets antrenmana katıldı İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets bugün takıma katıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets bugün takıma katıldı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezon hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri’nde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’un golcü oyuncusu Artem Kravets, dün Kayseri’ye geldi ve sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sezonun tamamlanmasının ardından ülkesinin milli takım kampına giden Artem Kravets’emilli maçların ardından, Sarı-Kırmızılı teknik heyet tarafından ekstra izin verildi. Artem Kravets iznin sona ermesinden sonra dün akşam saatlerinde Kayseri’ye geldi.

Golcü futbolcu Artem Kravets’in İstikbal Mobilya Kasyerispor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.