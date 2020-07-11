Artem Dzyuba Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, önceliğini savunma hattına verse de forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.

2015 yılından beri Zenit forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'dan ayrılmak istediğini açıklayan golcü futbolcunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli golcü 1,96 cm'lik boyuyla rakip stoperlerin korkulu rüyası.

Dzyuba Rusya dışında forma giymedi.

Artem Dzyuba bu sezon nasıl performans gösterdi?

Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Zenit formasıyla tam 33 maça çıkan Artem Dzyuba, 18 gol atarken 16 da asiste imza attı.