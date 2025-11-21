  • İSTANBUL
Artçılar sebebiyle çalışamaz oldu! 45 yıllık halı ustası bakın çözümü nasıl buldu

Balıkesir Sındırgı’da aylar süren depremler ve aralıksız devam eden artçılar, 45 yıldır halı tamiri yapan Yusuf Öztürk’ü iş yerinden uzaklaştırdı. Tedirginliği nedeniyle dükkâna giremeyen usta, çalışmaya devam edebilmek için sıra dışı bir yöntem benimsedi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim’de yaşanan depremler, ilçe sakinlerini psikolojik olarak yıprattı.

Çalışırken tedirginlik yaşıyor

İran’ın Gündoğdu köyünde doğan ve çocuk yaşta halı tamirciliğine başlayan İran asıllı Türk vatandaşı Yusuf Öztürk, mesleğini sürdürmek için Türkiye’ye geldi. Yaklaşık 10 yıldır Balıkesir Sındırgı’da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Öztürk, coğrafi işaretli Yağcıbedir Halısı nedeniyle ilçeye yerleştiğini söyledi. Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar zaman zaman sürerken, 45 yıldır halı tamir eden Öztürk, iş yerinde çalışırken tedirgin olunca işini karavanına taşıdı.

 

Eşi ve çocukları Balıkesir’de olan Öztürk, karavanını hem atölye hem yaşam alanı olarak düzenleyerek, "Yağcıbedir Halısı'nı araştırdım, Sındırgı Yörükleri tarafından dokunduğunu öğrendim. Bölgeyi sevdim ve yerleştim. Türkiye'nin çeşitli illerinden halı tamiri için bize geliyorlar. Sındırgı'yı halı tamiratı ve satış merkezi haline getirdik. Ancak 3,5 aydır gece-gündüz sallanıyoruz. Psikolojik olarak zorlanıyoruz. Evlerde ve dükkanlarda duramaz hale geldik” dedi.

“Dar bir alan ama huzurlu”

Bu süreçte karavanda yaşama fikrini hayata geçirdiğini belirten Öztürk, “Çalışmamız gerekiyordu. Karavanı denedik ve uygun olduğunu gördük. Hem yaşıyor hem çalışıyorum. Küçük ama güvenli. Binalar yoruldu, emin olamıyoruz. Karavanda daha rahatız. Dar bir alan ama huzurlu. Gerektiğinde doğaya da çıkıyorum. Güven hissi önemli. Binalarda bu hissi kaybettik. Yaklaşık 200 esnaf mağdur durumda. Dükkanı yıkılan da var, sağlam olmasına rağmen çalışamayan da. Karavan fikri çoğu kişiye örnek oldu, çözüm olabilir” ifadelerini kullandı.

 

Öztürk, ayrıca depremde annesini kaybeden kediyi sahiplendiğini de belirterek, “Bulduğumda ölmek üzereydi. Tedavisini yaptırdım, şimdi benimle yaşıyor. Sokaktaki hayvanlar da etkilendi, mama bırakalım ve sahip çıkalım” dedi.

1
