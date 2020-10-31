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Yaşam Artçı depremler ne kadar süre ile devam eder?
Yaşam

Artçı depremler ne kadar süre ile devam eder?

Büyük depremlerden sonra yaşanan artçı depremlerin ne kadar süre ile devam edeceği merak ediliyor. İzmir'de bugün yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından uzmanlar artçı depremler konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Peki, Artçı depremler ne kadar süre ile devam eder?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 00:25:00 -
Artçı depremler ne kadar süre ile devam eder?

Artçı deprem ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. 30 Ekim’de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından vatandaşlar artçı depremle ilgili ayrıntıları merak etmeye başladılar. Peki, Artçı depremler ne kadar süre ile devam eder?

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ” denir.

Artçı depremler ne kadar süre ile devam eder?

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada, şu ana kadar 21 artçı deprem olduğunu ve artçı sarsıntıların bir hafta 15 güne kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok il ve ilçeden hissedildi.

Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kandilli Rasathenesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ana kadar 21 artçı deprem olduğunu ve depremin ardından 30-40 kilometrelik fay hattının kırıldığı belirtildi.

Ayrıca, artçı sarsıntıların bir hafta 15 güne kadar sürmesinin beklendiği vurgulandı.

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