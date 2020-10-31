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Gündem Artçı deprem nedir? | Artçı deprem ne kadar sürer?
Gündem

Artçı deprem nedir? | Artçı deprem ne kadar sürer?

Artçı depremler ne zaman biter? | İzmir’de 6,6 büyüklüğünde yaşanan deprem yüreklerimizi yaktı. İzmir ve çevre illerde depremin artçıları da yaşandı. 6,6’lık depremin ardından onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Son olarak Ege Denizi’nde 5 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi. Peki, artçı depremler ne zaman biter? | Artçı depremler ne kadar sürer? | Artçı depremler kaç gün devam eder?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 08:55:00 -
Artçı deprem nedir? | Artçı deprem ne kadar sürer?

İzmir artçı depremler son dakika | İzmir’de 6,6’lık depremin ardından onlarca artçı deprem kaydedildi.  Son olarak İzmir’de 5 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi. Peki, artçılar ne zaman biter?

Artçı deprem nedir?

Pek çok kişi artçı depremin ne olduğunu araştırıyor artçı deprem yaşanan ana depremden sonra meydana gelen diğer depremlerdir. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür.

Artçı deprem ne kadar sürer?

Özellikle İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Uzmanlar artçıların kaç büyüklüğünde olacağını ya da ne kadar süre devam edeceğinin net olmadığını belirtiyor. Kısacası artçı depremlerin kaç gün sürdüğüne yönelik net bir şey söylemek mümkün olmuyor. 

Son dakika depremleri | Kaç artçı deprem oldu?
Son dakika depremleri | Kaç artçı deprem oldu?

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Son dakika depremleri | Kaç artçı deprem oldu?

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