Artçı deprem nedir? | Artçı deprem ne kadar sürer?

İzmir artçı depremler son dakika | İzmir’de 6,6’lık depremin ardından onlarca artçı deprem kaydedildi. Son olarak İzmir’de 5 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi. Peki, artçılar ne zaman biter?

Artçı deprem nedir?

Pek çok kişi artçı depremin ne olduğunu araştırıyor artçı deprem yaşanan ana depremden sonra meydana gelen diğer depremlerdir. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür.

Artçı deprem ne kadar sürer?

Özellikle İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Uzmanlar artçıların kaç büyüklüğünde olacağını ya da ne kadar süre devam edeceğinin net olmadığını belirtiyor. Kısacası artçı depremlerin kaç gün sürdüğüne yönelik net bir şey söylemek mümkün olmuyor.