Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Eskişehir’de yılan ölümlerinin artması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Havaların ısınması ile birlikte kırsal kesimlerde ortaya çıkan yılanların sayısı artmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda ana yola çıktığı anda araçların ezmesi ile ölen yılanın bulunduğu yerde bir yılan daha görüldü. Aynı yerde ikinci bir yılanın görünmesi ise o bölgede yaşayan vatandaşların kafasında soru işareti oluşturdu.

Yılanların zarar verip vermediği konusunda tedirgin olan bölge sakinleri ise aynı yol üzerinde bir çok yılanın araçlar sebebiyle öldüğünü dile getirdi.