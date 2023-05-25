Artan yağışlar buğdayda rekolte beklentisini yükseltti

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen 17’nci Uluslararası Kongre ve Sergisi’nde konuştu. Taşpınar, küresel buğday üretiminin bu sene önceki yıla göre 1.5 milyon artışla 789.8 milyon tona ulaşacağının tahmin edildiğini vurguladı.

Olumlu etki

Taşpınar, Türkiye’de ise buğday ekiminden sonra 6 ay boyunca yağışların az seyrettiğine işaret etti. Mart ayından sonra yağışların artarak devam ettiğine dikkat çekti.

Taşpınar, ilkbahar aylarının ülke genelinde yağışlı geçiyor olmasının rekolte beklentisine olumlu yansıdığının altını çizerek, şunları söyledi: “Bölgesel değerlendirmeler ışığında bu üretim sezonundaki rekoltenin, uzun yıllar ortalaması olan 20 milyon tona göre yüzde 3.75 artarak 20 milyon 750 bin ton olarak gerçekleşebileceğini tahmin ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) buğday alım fiyatlarının hem üreticiyi hem sanayiciyi hem de tüketiciyi gözeteceğinden bir şüphemiz yok. Daha önce açıklanan fiyatlar bu şekilde olmuştu. Hasat dönemi öncesinde çeşitli maliyet ve fiyat değerlendirmeleriyle üreticilerimizin kafalarını karıştırmanın bir faydası yoktur.”

Projeler gözden geçirilmeli

Taşpınar, sürdürülebilir buğday üretimi için su yetersizliği olan havzalara dış havzalardan su getirme projelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Buğdayda gelir koruma sigortasının ülke çapında uygulanmasının üreticiye fayda sağlayacağını anlattı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali de geçen seneye oranla buğday üretiminde rahat bir sezona girildiğini aktardı. Buğdayın dünyada giderek daha kıymetli bir ürün haline geldiğini savunan Kırali, “Bu kadar kıymetli bir ürünün saklanması için lisanslı depoların kullanılması gerekli. Şu an depo kapasitelerimiz giderek artıyor” ifadelerini kullandı.

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