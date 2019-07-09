0553 313 94 23

Artan sıcaklar kalp krizine neden oluyor

Kardiyoloji uzmanı Dr.

09 Temmuz 2019 Salı 11:12
Artan sıcaklar kalp krizine neden oluyor

Kardiyoloji uzmanı Dr. Kamuran Tekin, özellikle yaz sıcaklarında kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğunu söyledi.


Kardiyoloji uzmanı Dr. Tekin, artan sıcaklıkların beraberinde getirdiği rahatsızlıklar nedeni ile özellikle kalp hastaları için önerilerde bulundu. Yaz aylarında özellikle sıvı tüketimine ve açık renk kıyafetler giyilmesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Tekin, toplumun büyük bir kesiminin kalp hastası olduğunu ifade etti. Özellikle artan sıcakların kalp hastaları için büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Tekin, "Yaz ayların kalp krizi riskleri daha yüksek oluyor. Sıvı-elektrolit dengesinin bozuk olması ve kanın pıhtılaşma oranının artması kalp krizlerine neden olabilmekte. Birçoğu hipertansiyon hastası. Hastalara önerimiz, özellikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Yalnız bölgemizde neredeyse akşama kadar sıcaklıklar çok ciddi boyutlarda seyretmekte. O yüzden mümkünse sıcaklığın düştüğü saatlerde dışarı çıkılması gerekiyor. Günde en az 2-3 litre sıvı almalarını öneriyoruz. Özellikle terlemeyle sıvı kaybı olan hastalarda tabi bu oran daha yüksek olabilir ama normal bir birey hasta olmasa bile en az 2-3 litre sıvı takviyesi ihtiyacı hissetmekte. Açık renkli kıyafet giymeleri, özellikle bol, rahat terlemeyi engelleyici ya da terlemeye neden olacak kıyafet giymemelerini öneriyoruz. Özellikle yaz aylarında az ve sık yemelerini öneriyoruz. Bir de yemekleri sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelerini ve egzersiz yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güreşler bitti çayır bakıma alındı
    1. Güreşler bitti çayır bakıma alındı
    2. Kocaeli tarihine sahip çıkıyor
    3. "Uzay yelkenlisi" LightSail 2,..
    4. Büyük inşaat projelerinde Bayburt..
    5. Burdur’da sinema salonları sokaklara..
    6. İran'dan İngiltere'ye tehdit!..
    7. Katar : “Afganistan müzakereleri..
    8. Körfez’de bayrama yakışır etkinlik
    9. Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın..
    10. Macaristan-Ukrayna arasında gerilim..
    11. İki asırlık gelenek Buca’da..
    12. Bayburtlu çiftçi kadınlar ürettikleri..
    13. Karaman’da rektörler toplantısı sona..
    14. Eski BAKA Genel Sekreteri Özen’e FETÖ..
    15. Okçulukta büyük başarı
    16. Tarihi handa yangın
    17. Başkan Yılmaz: "Kalkınma yerelden..
    18. Hosting kullanmanın avantajları
    19. Bodrum’da kaza: 2 yaralı
    20. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı..
    21. Vali Demirtaş, Adanalı sosyal medya..
    22. "Yunus Emre Oratoryosu" yarın Zorlu..
    23. Saygısız Saygı’dan ‘sahtekar..
    24. Ayvalık’ta 65 mülteci yakalandı
    25. MESKİ stratejik planını hazırlıyor
    26. Hindistan Büyükelçisi Sanjay..
    27. Bir anlık dikkatsizlik pahalıya..
    28. Kadına şiddetin faturası bu defa çok..
    29. Çocuklar denize ilk kez dokundu
    30. Zabıta Amirliği’nden gıda denetimleri
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti