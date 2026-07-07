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Ekonomi Artan salon fiyatları çiftleri açık havaya yöneltti: 4 mekan öne çıktı
Ekonomi

Artan salon fiyatları çiftleri açık havaya yöneltti: 4 mekan öne çıktı

Yeniakit Publisher
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Artan salon fiyatları çiftleri açık havaya yöneltti: 4 mekan öne çıktı

Organizasyoncu Karataş'a göre çiftler mahalle, site bahçesi, köy meydanı ve yaylalara yöneliyor; canlı orkestrayla açık alanlar düğün mekanına dönüşüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu hareketlendi, ama bu kez çiftlerin rotası değişti. Artan düğün salonu maliyetleri birçok çifti açık hava organizasyonlarına yöneltti.

Düğün salonu maliyetleri çiftleri açık havaya yöneltti

Mahallelersite bahçeleriköy meydanları ve yaylalar düğün salonlarını aratmayan mekanlara dönüşüyor.

Mersin'de uzun yıllardır organizasyon sektöründe çalışan Samet Karataş, açık hava organizasyonlarına ilginin son dönemde önemli ölçüde arttığını söyledi. Karataş, vatandaşların hem ekonomik hem de daha samimi bir ortamda düğün yapmak istediğini belirtti.

Salon yerine dört alternatif: mahalle, bahçe, köy meydanı ve yayla

Karataş, çiftlerin yükselen fiyatlar karşısında dört farklı mekana yöneldiğini anlattı: mahallelersite bahçeleriköy meydanları ve yaylalar.

"Artan salon fiyatları nedeniyle çiftler alternatif mekanlara yöneliyor. Mahalleler, site bahçeleri, köy meydanları ve yaylalarda gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarda canlı orkestramız, profesyonel ses ve ışık sistemlerimiz ve deneyimli ekibimizle hizmet sunuyoruz. Böylece açık alanları adeta modern bir düğün salonuna dönüştürüyoruz" dedi.

Canlı orkestra ve profesyonel ses-ışık açık alana taşınıyor

Ekip, açık alana profesyonel ses ve ışık sistemleri kuruyor, canlı orkestrayı sahaya taşıyor. Karataş'a göre açık alan, kısa sürede bir düğün mekanına dönüşüyor.

Açık hava organizasyonları sektöre de hareket getiriyor

Karataş, açık hava organizasyonlarının yalnızca çiftlere ekonomik avantaj sağlamadığını, organizasyon sektörüne de katkı sunduğunu vurguladı.

"Bu organizasyonlar sayesinde müzisyenler, fotoğrafçılar, organizasyon personeli ve teknik ekipler de istihdam ediliyor. Hem çiftler bütçelerini koruyor hem de sektör hareketlilik kazanıyor" diye konuştu.

Uygun maliyet ve doğal atmosferin ilgiyi her geçen yıl artırdığını kaydeden Karataş, Mersin başta olmak üzere çevre illerde çiftlere hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Açık hava düğünü hakkında sık sorulanlar

Çiftler neden açık hava organizasyonlarını tercih ediyor? Artan salon maliyetleri ve daha samimi bir ortam arayışı en çok öne çıkan nedenler.

Hangi mekanlar kullanılıyor? Mahalleler, site bahçeleri, köy meydanları ve yaylalar tercih ediliyor.

Açık alanda hangi hizmetler sunuluyor? Canlı orkestra, profesyonel ses ve ışık sistemleri ile deneyimli ekip hizmeti veriliyor.

Bu hizmet nerede veriliyor? Mersin başta olmak üzere çevre illerde sürüyor.

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