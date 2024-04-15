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Gündem Art arda iki köpek saldırısı Adana'yı ayağa kaldırdı! AK Partili Doğru'dan CHP'li Zeydan'a sorumluluk alma çağrısı!
Gündem

Art arda iki köpek saldırısı Adana'yı ayağa kaldırdı! AK Partili Doğru'dan CHP'li Zeydan'a sorumluluk alma çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 22:02:00 - 2024-04-15 23:04:05
Art arda iki köpek saldırısı Adana'yı ayağa kaldırdı! AK Partili Doğru'dan CHP'li Zeydan'a sorumluluk alma çağrısı!

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru kentte artış gösteren başıboş köpek saldırılarından sonra CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı sorumluluk almaya çağırdı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde ailesi ile bayram ziyaretinden dönen Asel Uğraş (4), sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Asel hastaneye götürülürken, köpeğin sahibi Sedat E. ile Mümik K. gözaltına alındı.

Öte yandan önceki gün de genç bir kadın köpeklerden kaçarken refleksle yola fırladı.

Köpekten kaçtı araba çarptı!

Çukurova ilçesindeki Belediye Evleri Mahallesi'nde Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde ekmek almak için evinden çıkan Sümeyye Tek, kaldırımda ilerlerken birdenbire ortaya çıkan iki sahipsiz köpeği fark etti. Aniden telaşa kapılan Tek, terliklerini hızla çıkarıp, köpeklerden uzağa yola doğru koşmaya başladı.

O sırada bulvarda ilerleyen Adnan Baş, aracıyla seyir halindeyken aniden önüne çıkan Tek'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Tek'in aracı savruldu ve taklalar attı, sonrasında asfalt zemine düşerek yaralandı.

Abdullah Doğru'dan CHP'li Zeydan'a 'sorumluluk al' çağrısı!

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, art arda yaşanan vakalardan sonra CHP'li Zeydan Karalar'a görevini hatırlattı, sorumluluk almaya davet etti.
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Doğru mesajında şunları söyledi:

Adana’mızın sokaklarında ve caddelerinde yürümek bu kadar zor olmamalı…

Öğle saatlerinde, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir vatandaşımız, ne yazık ki araç yoluna çıkmak zorunda kalmış ve bu esnada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır.

Sayın Karalar, Adana’mızın sokaklarında vatandaşlarımızın yaşadığı bu rahatsızlık sizi huzursuz etmiyor mu?

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, bakımının sağlanması ve rehabilite edilmesi, belediyelerin sorumluluğundadır.

Belediyeciliğin asli görevlerine sürekli göz yumulması, yönetimin akılcılıktan uzak, kesin bir başarısızlık örneğine defalarca acı bir şekilde şahit oluyoruz.

Adana’nın sorunlarına kayıtsız kalan bir yönetim kabul edilemez!

Sayın Karalar, sorumluluklarınızı yerine getirin ve Adana’lı hemşehrilerimin hak ettiği hizmeti ve huzuru sağlayın.

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