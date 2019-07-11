Arslan: IMF demek işsizlik demektir

Resul Ekrem Şahan Ankara

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun, ATO Congresium’da düzenlenen 14. Olağan Genel Kurulu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Genel kurulda IMF’ye değinen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Hak-İş olarak IMF’nin Türkiye’den gitmesi için birçok eylemler yaptık. ‘IMF defol’ dedik. IMF’nin yeniden Türkiye’ye gelmesini asla kabul etmiyoruz. Çünkü IMF demek işsizlik, daha fazla yoksulluk, daha fazla borç demektir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin IMF konusundaki kararlılığını buradan bir kez daha tebrik ediyor ve destekliyoruz” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunun IMF politikalarının bir sonucu olduğuna da belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak, prim ödeme gün sayısını doldurmuş ancak yaş nedeniyle emekli olamayanlardan, özellikle işten çıkarılan, çalışma gücünü kaybetmiş ya da sektörde iş bulamayanlar için çözüm üretilmesi gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Sendikal baskılar devam ederse, mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Arslan, “Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyeleri el değiştiren CHP ve HDP’li bazı belediye başkanlıklarında üyelerimiz işten çıkarılıyor, sürgün ediliyor, sendikalarımızdan istifaya zorlanıyor. Şu ana kadar 600’e yakın üyemiz işten çıkarıldı, 17 bin 500 üyemiz HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızdan istifa ettirildi. İşten çıkarılmalara karşı, sürgünlere karşı, sendika değiştirme baskılarına karşı bir mücadele başlattık. Toplam 6 bin HAK-İŞ üyesi ile Bolu’dan Ankara’ya ‘Emek ve Adalet’ yürüyüşü gerçekleştirdik. Türkiye sendikal hareketi için yeni bir çığır, yeni bir ufuk açtık. Adım adım 200 kilometre yol yürüdük. Asla vazgeçmedik, geri adım atmadık. Sonuç alıncaya kadar, işten atılanlar işlerine dönünceye, sendikal baskılar son buluncaya kadar mücadelemiz devam edecektir” görüşünü dile getirdi.

Kıdem tazminatı uyarısı

Çalışma hayatı alanında atılan olumlu adımlara rağmen işsizlik ve istihdam konusunda hala çözüm bekleyen sorunların olduğunu dile getiren Arslan, “Sendikasız ve güvencesiz, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalışmaya her zaman itiraz ettik ve itiraz etmeye devam ediyoruz. İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni sistem ve modeller geliştirilmesini istiyoruz. Kıdem tazminatının kaldırılması, yok edilmesi, düşürülmesi gibi bir yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatında kazanılmış haklardan geriye gidişe neden olmayacak ve istisnasız bütün çalışanların kıdem tazminatına kavuşacağı güçlü bir model istiyoruz” ifadelerini kullandı.