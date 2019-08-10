Arslan: Ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacağız

Halkbank’ın aktif büyüklüğü yüzde 13,4 artışla 429 milyar TL oldu. Nakdi ticari kredilerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 13,0 artışla 241,3 milyar TL’ye taşıyan Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yılın ilk yarısında yüzde 17,5’e yükseltti.

Aynı dönemde toplam kredilerini yüzde 10,4 artışla 377,6 milyar TL’ye yükselten bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 13,4 artışla 429 milyar TL oldu. Halkbank’ın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 40,5 olarak gerçekleşti. Halkbank’ın toplam mevduatı ise 263,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Güçlü bir performans gösterecek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ekonomik dengelenme sürecinde döviz kurlarında ve enflasyonda yaşanan gerilemenin ardından kredi faizlerinde yaşanan düşüşü, yıl boyunca hayata geçirilen tedbirlerin doğal bir sonucu olarak gördüklerini belirtti.

Arslan, “Sıkı bir mali disiplinle yürütülen ekonomi politikalarının makroekonomik göstergelere kısa sürede olumlu yansımasından memnunuz. Faizlerde yaşanan indirimlerin de etkisiyle ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacak ve yılın ikinci bölümünde performansımızı daha da yukarı taşıyacağız” dedi.

Arslan, ekonominin, ikinci yarıda çok daha güçlü bir performans göstereceğini ifade etti.