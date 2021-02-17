Arsızlıkta zirve yapan Canan Kaftancıoğlu, şimdi de din dersi vermeye başladı! 'Allah kimi ıslah edeceğini bilir'

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da hayatını kaybeden genç çiftin 'yoksul'luk sebebi ile intihar ettiği iddiasını öne sürmüş ve şu mesajı paylaşmıştı: "Bugün İstanbul’da Zeytinburnu ilçemizde 25’li yaşlarda karı koca ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını komşuya bırakarak intihar etti, cenazeleri Batman’a yola çıktı. Ufacık çocuğa mı yanalım, göçüp giden gencecik insanlara mı?"

'İntihar sebebinin Kaftancıoğlu'nun yalanları ile hiçbir ilgisi yok'

CHP'li Kaftancıoğlu'nun yalanı AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Murat Çiçek tarafından yalanlandı. 1,5 yaşında bir evlat sahibi çiftin ailesini ziyaret ettiğini belirten Çiçek, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da intihar eden Batmanlı çiftin ailesi ile görüşüp taziye dileklerimizi ilettik. Allah ailelerine sabırlar versin. Allah bu acı olayı siyasete alet eden Canan Kaftancıoğlu'nu da ıslah etsin." demiş ve mesajına şöyle devam etmişti: "Ortada gencecik iki kardeşimizin elim bir şekilde vefatı söz konusu olduğu için, ailelerine saygı adına şu kadarıyla yetineyim. İntihar sebebi yokluk ve açlık değildir. İntihar sebebinin CHP medyası ve Kaftancıoğlu'nun yalanlarıyla hiçbir ilgisi yoktur."

'İstismar siyasetine izin vermeyeceğiz'

İstismar siyasetine izin vermeyeceklerini belirten Murat Çiçek, "CHP'nin yalanlarına alıştık. CHP'nin yalanlarını haftalık bülten olarak ifşa etmekten bıktık. Ancak insanlarımızın acıları üzerinden istismar siyaseti yapmalarına izin vermeyeceğiz. Gençlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı dileriz." dedi.

'Allah kimi ıslah edeceğini bilir'

Arsızca yalanını sürdüren Kaftancıoğlu, Murat Çiçek'in 'Allah bu acı olayı siyasete alet eden Canan Kaftancıoğlu'nu da ıslah etsin' sözlerine şöyle cevap verdi:

" 'Açım' diyen vatandaşı ayaklarına çağırtıp 'Aslında aç değilim' dedirten zihniyetten başka ne beklenir ki? Varlıktan ve bolluktan hatta şımarıklıktan! intihar etti demeleri yakındır. Allah kimi ıslah edeceğini bilir, işine karışmadığınız bir o kalmıştı."