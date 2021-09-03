Arsızlığın bu kadarı! Darbeci Çetin Doğan, 28 Şubat mağdurlarından af dileyeceğine özür bekliyor

28 Şubat darbecisi 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasından sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan ve cezaevine giren emekli orgeneral Çetin Doğan, mağdurlardan af dileyeceğine utanmadan af bekledi.

Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, “Af değil, adalet istiyoruz! Hayatını her an cezaevinde kaybetme riski yaşayan bir kişinin bu duruşu, umalım ki insanları biraz olsun akla ve vicdana sevk eder. Müvekkilimiz Çetin Doğan’ın “af tartışması” üzerine Cezaevinde bizlere aktardığı görüşlerini aşağıda bulabilirsiniz" notuyla Doğan'ın açıklamalarını Twitter hesabından paylaştı.

Doğan şunları kaydetti:

"28 Şubat Davası’nda evet suçlular var. Ancak bu suçlular hiçbir zaman sanıklar olmadı. Davaya bakanlar, davaya ruhsat verenler, hukuksuz süreci başlatanlar, bu hukuksuz sürece destek olanları, bu adaletsizliğe kesintisiz güç kaynağı sağlayanlar asıl suçlulardır. Bu sebepler, özür dilemesi gereken, af dilemesi gereken de onlardır. Bizler değiliz.

Bizler Nemrut Mustafa Paşa’nın yaptığına benzer bir yargılamaya muhatap olduk. Bu davada verilen hükümler, verenlerin kendi ailelerine ve çocuklarına bıraktıkları mirastır. Ben ise sevenlerime iyi bir miras bırakıyorum.

Yargılandığımız davanın seyri, mahkeme başkanı Fevzi Şıngar ve duruşma savcısının görevden alınması ile değişti. Hukuksuz delillerle başlayan ama özel yetkili mahkemeler kapatıldıktan sonra daha adil bir görüntü veren yargılamada, bu kişilerin görevden alınması, hakkımızda verilecek cezanın da ön hazırlığıydı. Tüm bu süreç boyunca ve halihazırda bizler, sadece ve sadece adaletin tecellisi beklentisi içindeyiz.