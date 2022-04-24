Arsız Gülşen'den arsızlığa tam gaz devam!

Kıyafetleriyle ve sahnedeki danslarıyla adından söz ettiren Gülşen İzmir konserinde yine ezber bozdu. Gülşen konserde şarkısını seslendirirken görevlinin omzuna oturdu ve öyle şarkı söyleyip dolaştı.

Gülşen, önceki akşam İzmir’deydi…

Her yaptığı günlerce konuşulan şarkıcı, yine dillere düştü.

Ünlü şarkıcı bu kez de güvenlik görevlisinin omzuna oturdu.

Görevlinin omzunda şarkı söyledi

Kot ve büstiyer tarzıyla sahneye çıkan Gülşen, güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi.

Bu anlar, şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranları tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BUNU YAPMIŞTI

Kasık kısmına bir kurdele takılı ve beline kadar yırtmaçlı bir elbise tercih eden Gülşen, yine çok konuşulacak bir harekete de imza attı.

KUCAĞA OTURMUŞTU!

45 yaşındaki şarkıcı, son konserinde sahneden inerek seyircilerden birinin kucağına oturdu. O anlar ise başka bir seyircinin cep telefonuna yansıdı.

Gülşen'in hem kıyafeti hem de yaptığı hareket sosyal medyada büyük tepki toplamıştı