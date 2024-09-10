Arşivinde neredeyse yok yok! Kemalist Veryansın’ın müdavimi Recep Canpolat bakın kim çıktı

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Takiyyeyi farz bilen FETÖ’cülerin kılık değiştirip Atatürkçü/Kemalist kisveye büründüğü ve Mustafa Kemal’in arkasına saklanarak istedikleri gibi hareket ettikleri bilinirken, kamuoyunda kemalizmin en büyük savunucusu olarak tanınan Veryansın TV’de akılalmaz gerçek ortaya çıktı.

Veryansın TV’nin müdavimi, canlı yayınlarına sık sık konuk olan, haberlerde görüşlerine yer verilen Recep Canpolat’ın, FETÖ’yü savunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı örgütün yanında olduğu ortaya çıktı.

AK Parti’ye karşı FETÖ’nün yanında!

Canpolat’ın FETÖ’yü bir cemaat olarak tanımladığı, “Gülen’den teröristbaşı, cemaatten terör örgütü çıkmaz” dediği belirlendi. Aynı zamanda, FETÖ ile mücadeleyi “halkla kavga etmek” olarak nitelediği görüldü.

Erdoğan’a inat çocuğunu FETÖ okuluna göndermiş!

Canpolat’ın en mide bulandırıcı açıklamalarından biri ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “FETÖ’nün okullarına çocuklarınızı göndermeyin” çağrısına karşı, kendi evladını örgütün okullarına gönderdiğini duyurması oldu.

Öte yandan Veryansın TV’nin foncusu, yine AK Parti’ye inat, BankAsya’ya para yatıracağını da açıklamış…

Bu kadarla da sınırlı değil!.. FETÖ hakkında diğer skandal açıklamaları da ortaya çıktı:

Kemalist Veryansın TV’nin müdavimi!

Mustafa Kemal’i radikal şekilde savunan kemalist/milliyetçi Veryansın TV’yi fonladığı ifade edilen Recep Canpolat, medya organının sık sık yayınlarında yer alıyor. YouTube canlı yayınlarına katılan Canpolat, VeryansınTV’nin çeşitli haberlerinde görüş de bildiriyor.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay ile yakınlığı bilinen Canpolat’ın, sosyal medyada da Atatürkçü kisvesi altında paylaşımlar yaptığı biliniyor.

Yalan haber nedeniyle suç duyurusu

Erdem Atay ve Recep Canpolat, bir sosyal medya fenomeni ile birlikte, Mersin Limanı hakkındaki yalan haberleri nedeniyle haklarına suç duyurusunda bulunulmuştu.