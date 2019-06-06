Arseven’den “dışa” ve “içe” dönük ilginç değerlendirmeler! Süleyman Soylu hedefte çünkü...

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Süleyman Soylu’nun, PKK terörü ile mücadelenin sembol ismi haline geldiğini ve bu yönüyle bugüne kadarki bütün içişleri bakanlarının önünde yer aldığını vurgulayan Arseven, “Süleyman Soylu’nun hedefe yerleştirilmesinin başka ne gibi bir sebebi olabilir? PKK alan kaybediyor, PKK tükenme noktasına geldi, İstanbul Belediye seçimi için var gücüyle uğraşıyor. PKK ve FETÖ, Süleyman Soylu’yu hedefe yerleştirmekle, bir yandan terörle mücadeleyi vurmaya diğer yandan da PKK sempatizanlarının oylarını konsolide etmeye çalışıyorlar.”

Vatansever Kürtler Gerçeği Gördü

Arseven, değerlendirmelerinde 31 Mart’ta Güneydoğu’dan çıkan sonuçlara işaret ederek, “Gördük ki, PKK terörü bölge insanını yıldırmış ve bölge insanı uzatılan kardeşlik elini tutmaya karar vermiş. Bunun İstanbul’a da yansımaları olacaktır. Kürt kardeşlerimiz öyle inanıyorum ki gereğini yapacaktır” dedi.

Terör Örgütlerine Müzahir Çevreler Sosyal Medyada Çok Etkili

Sosyal medyanın “terör örgütlerine müzahir çevreler” tarafından çok etkili bir şekilde kullanıldığının da altını çizen Arseven, “Ne yazık ki, siyasal iktidar sahipleri kültürel iktidara sahip olmak için yol haritası hazırlamayı ve uygulamayı hiç düşünmedi. Bunun sonucu olarak da sosyal medyada resmen ‘dayak yeme’ durumu var” diye konuştu. Gazeteci Yazar Serdar Arseven, “Bir çerçeve Sayın Soylu’ya saldırırken, birçok Ak Partili vekilin de konuya ilgisiz kaldığını görüyoruz. Bu da bir yere not edildi” dedi.

İstanbul, Kandil Dağı’na Döndürülecek!..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, PKK terörü ile mücadelesinden dolayı hedefe yerleştirildiğine yönelik vurgular dikkat çekerken, Gazeteci Yazar Nihat Genç de sosyal medya paylaşımında bir “tehlikeye” vurgu yaptı.

Genç, uyarılarını şu ifadelerle dile getirdi:

“Bir pazarlığa girildiği belli. Peki İstanbul Belediye Başkanlığı’nda, yüzlerce olay var. Bir tanesini örnek veriyorum; dosyamızda duruyor öbürleri. Seçimden sonra bunları görecekler… Diyelim ki İstanbul Belediyesi’nde, seçim rüşveti olarak İmamoğlu ya da CHP ne verdi? İki tane Meclis üyesi mi, yoksa İspark diye bir şey var; otopark, 10 bin tane otopark var, bunların işletmesi. Bu İspark’ın, İstanbul otoparklarının işletmesi HDP’ye verildiği takdirde HDP’nin elemanları nereden geliyor? PKK ya da Kandil. İstanbul’un göbeğinde 2 bin tane 3 bin tane Kandil demek. Ya da Hendek günlerini hatırlayın; Mardin’de, değil mi oralarda, yolları molları nasıl kontrol ettiklerini belediye güçleriyle gördük. Bu tehlikeli bir şey mi değil mi? Hadi soruyorum; İspark’ın HDP’ye bir seçim rüşveti olarak verilmesi. Bir örnek olarak bunu veriyorum; bir aydın olarak, felsefe okudum, mantık okudum, kafamdan yorumlayıp söylüyorum size, İspark’ın HDP’ye seçim rüşveti olarak verilmesinden sonra İstanbul’un güvenliği ne olacak? Bu sorunun cevabı var mı?”